Instagram Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam que primeiro bebê será uma menina

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciaram nesta segunda-feira (25) que estão esperando uma menina. O casal revelou o sexo do bebê durante um “ chá revelação ” intimista, realizado no dia em que também celebraram sete anos de casamento. A confirmação aconteceu ao cortar um bolo com recheio rosa.





A novidade foi compartilhada com exclusividade nas redes sociais dos atores, onde os dois publicaram um vídeo mostrando o momento de emoção. Fãs e famosos reagiram com mensagens de carinho e desejaram boas-vindas à primeira filha do casal.

No registro, Camila se declarou: “ Hoje comemoramos 7 anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhando o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo amor e proteção do mundo ♥️ ”.

Com seis meses de gestação, Camila tem mostrado o avanço da gravidez em fotos recentes, nas quais exibe a barriga já aparente. As imagens registram desde viagens internacionais até compromissos no Brasil, sempre acompanhadas de mensagens positivas para os seguidores.

O casal voltou há poucos dias de uma babymoon pela Europa, viagem romântica feita antes da chegada do bebê. Apesar da revelação do sexo, o nome da menina ainda não foi escolhido.