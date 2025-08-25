Reprodução Instagram @neymarjr/ @nadine.goncalves Davi Lucca é irmão de Mavie, Helena e Mel

Davi Lucca completou 14 anos no último domingo (24). Filho número um do jogador e empresário Neymar Jr., ele recebeu homenagens da família, com destaque para um texto de felicitações dos pais, além de declarações dos avós paternos, Neymar da Silva Santos e Nadine Gonçalves.



"Davizinho, meu filhão, parabéns! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar", começou o patriarca.





"Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01", prosseguiu ele na legenda da postagem de um vídeo publicado no Instagram, onde soma mais de 231 milhões de seguidores.





Avós

Os pais de Neymar Jr. também vieram a público felicitar o primeiro neto. "Eu pisquei e já se passaram 14 anos, hein Davi! Hoje é seu dia, sempre com uma palavra especial, sempre nos surpreendendo! Feliz aniversário", começou Neymar Pai.

"Parabéns, bebê! Que ao olhar para o horizonte, você sempre veja o amor e o cuidado de Deus na sua vida, que você saiba confiar e acreditar no ouvir dele, que as suas palavras e orações serão sempre ouvidas pelo único que sabe todas as coisas. Que hoje e sempre você seja muito feliz, que saiba o quanto você é amado por todos. Felicidades! Te amo", acrescentou Nadine.

Família

Davi Lucca é o primogênito de Neymar Jr., fruto da antiga relação do jogador de futebol com Carol Dantas. O atleta também é pai de Mavie e Mel, da atual relação com Bruna Biancardi, e de Helena, do antigo envolvimento com Amanda Kimberlly.