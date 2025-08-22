SBT Porta dos Desesperados

O SBT anunciou nesta sexta-feira (22) o retorno do programa Porta dos Desesperados , sucesso dos anos 1990 com Sergio Mallandro. A atração volta em edição comemorativa pelos 44 anos da emissora e estreia na próxima segunda-feira (25), às 18h. A exibição também está marcada para os dias 27, 28 e 29 de agosto, no mesmo horário, ocupando a faixa de Chaves .

O SBT já prepara outras novidades para celebrar a trajetória da emissora. A volta do programa ocorre no mesmo momento em que o canal resgatou quadros históricos como Aqui Agora e Porta da Esperança , atualmente apresentada por Patricia Abravanel.

Diferente da versão original, agora adultos vão encarar as portas misteriosas e as provas inusitadas. Nos anos 1990, crianças gritavam, pulavam e disputavam o direito de abrir as portas, que escondiam desde bicicletas e brinquedos até monstros que eliminavam os participantes.

O quadro nasceu em 1990 dentro do Oradukapeta , como paródia da Porta da Esperança , e ganhou espaço fixo até 1996. Durante esse período, Sergio transformou a atração em um dos maiores programas da época.