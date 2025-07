Reprodução/TVN Chile Florinda e Roberto Bolaños em entrevista





Florinda Meza, intérprete de Dona Florinda no seriado Chaves, falou sobre a série Chespirito: Sem Querer Querendo, que vem causando fortes polêmicas nos últimos dias. A produção da Max mostra os bastidores do programa e a vida de Roberto Gómez Bolaños (1929–2014), além de abordar o caso extraconjugal que o ator teve com Meza.

Segundo a série, Bolaños traiu, na época, sua esposa Graciela Fernández — mãe de seus seis filhos — com Florinda Meza, durante as gravações de Chaves. Mais tarde, Roberto Bolaños e Florinda se casaram e ficaram juntos por 27 anos, até a morte do intérprete de Chapolin, em 2014.

Florinda Meza nunca aprovou a produção e voltou a criticar a série neste sábado (19), em sua página pessoal. A artista, que frisou não ser "propriedade da mídia", prometeu contar tudo o que aconteceu no momento certo.





"Vocês escrevem histórias como acham que deveriam ser. Nem sequer respeitaram meu direito de não me manifestar sobre essas questões. Como consequência dessa série, vasculharam arquivos antigos, tiraram o pó de entrevistas do passado — feitas em outro contexto — e as usaram contra mim" , diz um trecho do desabafo.

A atriz também reforçou que deve satisfação somente aos fãs:

"Na vida real, com seres humanos — não com personagens de novela — há muitas coisas a serem consideradas. Embora eu me deva ao público, eu não sou propriedade da mídia. Meu nome, minha imagem e minha vida são meus. Quando eu tiver algo a relatar, todos saberão por mim" , concluiu.

Estratégia da Max para relatar polêmicas

A série Chespirito - Sem Querer Querendo precisou recorrer a uma manobra para retratar o romance de Roberto Gómez Bolaños com Florinda Meza, já que a viúva do humorista não autorizou o uso de seu nome. Na trama, Florinda Meza é retratada como Margarita Ruíz, interpretada por Bárbara López. O enredo mostra o início do relacionamento amoroso com Bolaños enquanto ela ainda estava noiva de Mariano Casasola, diretor da série Chaves.

A personagem se envolve com Bolaños durante uma viagem da equipe de Chaves ao Chile. Graciela, esposa do comediante, chega a desconfiar da relação e deixa claro que não gosta de Margarita. Em um episódio, ela chega a discutir com a amante do marido.

No sétimo capítulo, a série mostra o momento em que Bolaños e Florinda ficam juntos pela primeira vez, traindo, assim, seus respectivos parceiros. A história também aborda o término do noivado de Florinda com o diretor do programa e o sofrimento de Graciela ao confirmar a traição de Bolaños.