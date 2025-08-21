Foto: Alice Baxley Green Day: álbum 'Saviors' ganha edição em disco de vinil amarelo

O Green Day cancelou o show marcado para 9 de setembro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A apresentação foi suspensa por conflito de agenda com as quartas de final da Copa do Brasil, que acontecem no mesmo espaço dois dias depois. A banda segue confirmada em São Paulo, no The Town, e em Curitiba.

A informação foi divulgada em comunicado oficial publicado pela banda no Instagram. O grupo explicou que a desmontagem da estrutura do palco não poderia ser concluída a tempo para liberar o estádio para o clássico entre Botafogo e Vasco.

" Após o sorteio, o Botafogo e a promotora se reuniram para discutir a melhor estratégia para a realização dos eventos e concordaram que desmontar todas as estruturas do show a tempo de liberar o estádio para a partida seria tecnicamente inviável para espetáculo desta dimensão e um jogo desta importância ", afirmou a nota.

Apesar do cancelamento, o calendário de 2025 segue movimentado, com grandes nomes da música nacional e internacional em estádios pelo país. São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília estão entre as cidades que vão receber apresentações.

Os eventos incluem turnês internacionais aguardadas e despedidas históricas, além de festivais com várias atrações reunidas. O destaque é a diversidade de estilos, que vai do rock e pop até o rap, sertanejo e samba.

Principais shows em estádios no Brasil em 2025

Allianz Parque (São Paulo):

23/08 – Histórias: O Show do Século (Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo, Victor e Leo, Daniel)

30/08 – I Wanna Be Tour: Next Stop 2K25 (Fall Out Boy, Yellowcard, Forfun, Dead Fish, Story Of The Year, Gloria, Good Charlotte, Fresno, The Veronicas, The Maine, Neck Deep, Fake Number)

30/09 – Kendrick Lamar: Grand National Tour

04/10 – Avenged Sevenfold: Life Is But a Dream

17 e 18/10 – Gilberto Gil: Tempo Rei – Última Turnê

25/10 – Guns N’ Roses

15/11 – Planet Hemp: A Última Ponta

06/12 – Gusttavo Lima: O Embaixador Classic

20/12 – Limp Bizkit: Loserville Tour

MorumBis (São Paulo):

31/10 – Imagine Dragons: Loom Tour (também em Mineirão e Mané Garrincha)

08/11 – Linkin Park: From Zero Tour (também em Couto Pereira e Mané Garrincha)

15/11 – Dua Lipa: Radical Optimism Tour (também em 22/11 no Estádio Nilton Santos, Rio)

22 e 23/11 – Oasis: Oasis Live ’25

Estádio Beira-Rio (Porto Alegre):