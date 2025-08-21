Reprodução Instagram @yuditamashiro @bazartamashiro Yudi tenta vender bolsa usada por R$ 28 mil

Yudi Tamashiro, de 33 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (20) para se pronunciar sobre as críticas que tem recebido. Ele foi rechaçado na web após tentar vender uma bolsa usada pelo valor de R$ 28 mil em um bazar online. Em lojas online, o modelo é avaliado em até R$ 50 mil.



Ele tem tentado arrecadar recursos financeiros para se mudar ao Japão, onde pretende atuar como missionário evangélico. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de cinco milhões de seguidores, ele se pronunciou após a repercussão negativa.





"Um monte de crente lá falando 'que ostentação'. Ostentação do quê? A gente está num desapego. Essa bolsa, a Mila já tinha antes de se converter", começou ele, que ganhou destaque midiático pela trajetória como apresentador do "Bom Dia & Companhia".

"Não sei se vocês sabem, mas antes da gente se converter, a gente já era artista, tinha uma outra vida, outra realidade", acrescentou. Em seguida, Yudi frisou que tanto ele quanto a esposa estavam desapegados dos bens materiais e frisou que gostaria de arrecadar recursos para a mudança internacional.

"Esse desapego com as coisas foi Deus que colocou no nosso coração também, porque a Camila tinha um negócio com essas bolsas... aos poucos, Deus foi trabalhando no nosso coração dela a ponto da gente vender tudo para ir fazer a obra no Japão", explicou.

"A gente sabe a realidade do Brasil, mas foi através do nosso trabalho que conquistamos isso. Antes da Mila se converter, ela já tinha tudo isso, e eu já tenho essa casa há 15 anos. O que eu não gosto é de pessoas virem falando 'ah, essa mulher, ostentação'... depois, ela fica triste aqui em casa, e eu que seguro o BO. Então, deem uma segurada, crentes", finalizou.

Venda de casa

Nesta semana, ele também anunciou que estava vendendo a mansão de Alphaville, em São Paulo, por R$ 6 milhões. O imóvel tem 498 metros quadrados de terreno, sendo 364 de área construída. Ele quer vender a propriedade com a mobília e decoração.