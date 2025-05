Reprodução: Instagram Lauryn Hill e Travis Scott

O The Town anunciou, na última segunda-feira (19), novos nomes para a segunda edição do festival. No dia 6 de setembro, Lauryn Hill(com participação de YG Marley e Zion Marley) e Travis Scott irão se apresentar no palco Skyline.



Além dos rappers, artistas como Don Toliver. Filipe Ret, Matuê. MC Cabelinho, Karol Conká convida Ajuliacosta e Ebony também completam a lista de shows para o evento.

Em setemebro de 2024, Scott performou no Rock in Rio. O festival também faz parte do Grupo Medina, que comanda a atração paulistana. Nas redes sociais, o perfil oficial já confirmou Katy Perry e Mariah Carey como nomes da segunda edição.

Quando vai ser o The Town?

O evento de música acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quem é Lauryn Hill?

Conhecida como uma das artistas mais conceituadas do hip-hop norte-americano, a veterana se tornou conhecida pelo seu trabalho musical e cinematográfico. Nos anos 90, ela estrelou o sucesso "Mudança de Hábito".

Em 1998, a cantora lançou o álbum The Miseducation of Lauryn Hill, primeiro e único álbum de sua carreira. O projeto se tornou bem aclamado pelo público e pela crítica especializada.

No Grammy do ano seguinte, a artista levou 5 prêmios para casa, incluindo o de Álbum do Ano, considerado o maior do evento musical.