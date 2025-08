Instagram Ana Castela rebate críticas após vídeo sem maquiagem nas redes

Ana Castela, de 21 anos, respondeu críticas recebidas após publicar um vídeo sem maquiagem nesta segunda-feira (4). A cantora disse estar “ acabada ” e afirmou que também passa por períodos de luta, ao comentar as mensagens sobre sua aparência.

A revelação ocorreu após a sertaneja compartilhar o registro onde mostrava uma nova tatuagem feita escondida da mãe. O desenho, um ponto e vírgula no antebraço, homenageia uma de suas músicas recentes. “ Não conta para a minha mãe, não, que ela não gosta. Ela fica brava, briga comigo. Vai me matar ”, disse no vídeo.

A mãe de Ana reagiu ao novo desenho e opinou que uma das tatuagens “ ficou muito feia ”. Nos comentários, internautas também comentaram sobre a aparência da artista. “ Estou acabada mesmo, a gente também tem momentos de lutas ”, escreveu Ana. Logo depois, fãs demonstraram apoio. “ Jamais, você é linda ”, disse um seguidor. “ Eu fico em choque toda vez que vejo o quanto você é linda natural ”, acrescentou outro.

Além da repercussão do vídeo, a cantora também negou boatos sobre um possível relacionamento com Zé Felipe, que se separou recentemente de Virginia Fonseca. A informação foi desmentida pela mãe da artista e pela própria Ana.