A empresária Maíra Cardi revelou nesta quinta-feira (21) que foi diagnosticada com um fungo no dente durante a gestação de seu terceiro filho. Segundo a própria Maíra, médicos recomendaram cirurgia, mas o procedimento está descartado no momento devido a complicações ligadas à gravidez. “ Pode causar até morte ”, afirmou.

A informação foi compartilhada nos Stories do Instagram, onde a influenciadora detalhou a situação após ser internada para exames. Ela aproveitou o tempo no hospital para conversar com seguidores e explicar o diagnóstico.

“ Sou a louca de escovar o dente e usar fio dental. Passo muito, mas atrás do dente começou a machucar a gengiva. Já faz um mês que reclamo. Formou uma bola de sangue. Fui à dentista, na hora que ela bateu o olho, ela falou: ‘Temos um problema’ ”, relatou.

A empresária explicou que o caso se agravou por conta de um incidente antigo.

“ Resumo: há dois anos eu mordi um milho de pipoca, e meu dente trincou, eu fui à dentista resolver o problema, ela fez o que queria... Ela fez algo que não podia, colocou um curativo, mas tinha que ter arrancado o dente, pois ele fraturou até em cima. É como se eu tivesse ficado com uma parede aberta, eu tinha que ter tirado. Logo, o dente inteiro está consumido de bactéria e fungo por dentro, por fora não vemos nada.”

Maíra ainda explicou a recomendação médica.

“ O certo seria operar, mas grávida não pode fazer esse tratamento dentário nesse período que estou. Meus dentistas falaram que o melhor era operar, mas não agora, porém lembraram que eu tenho trombofilia e para operar eu teria que parar de tomar o Clexane, eu não posso operar, pois eu sangro sem parar. Se eu parar de tomar, eu paro de ter hemorragia, mas eu coloco minha filha em risco ”, disse.

Apesar da gravidade do diagnóstico, a empresária afirmou estar tranquila.

“ Eu estou calma, não adianta ficar apavorada. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Eu confio no mestre de todas as obras, que é Deus. Eu vou viver minha vida como se nada estivesse acontecendo .”