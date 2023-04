Reprodução/Instagram - 03/4/2023 Maira Cardi





A influenciadora Maíra Cardi, ex-esposa de Arthur Aguiar, se irritou após ser acusada de manipular as fotos nas redes sociais para parecer mais magra. Maíra, que se diz coach de emagrecimento, perdeu a paciência após seguidores questionarem onde estavam as costelas.



Na web, os internautas apontaram que Maíra Cardi mexeu na foto ao ponto de deformar uma bola de pilates. "Falta de noção postar essa foto com um photoshop grotesco", escreveu uma internauta. "Amada, cadê seus órgãos?", perguntou outra. "Se tivesse colocado a foto original, seria muito mais plausível", alertou uma seguidora.

Pelos stories, Maíra resgatou um vídeo gravado há nove anos para tentar encerrar a polêmica. Nele, a coach é elogiada pelo tamanho da cintura. "Esse vídeo deve ter uns 9 anos! E, desde então, o papo é o mesmo, a cada foto postada, eu leio a mesma coisa! Outra coisa além do 'é Photoshop', é o 'mas é cirurgia ou procedimento, não é natural!'. Seja comigo ou com outras pessoas públicas. Vamos refletir aqui comigo! Eu poderia citar o nome de várias artistas com lipo que engordaram tudo outra vez, estragando tudo que foi feito", iniciou Maíra.





"Lipo não é mágica, assim como nada que você não se dedicar e se esforçar vai dar certo! Sair por aí diminuindo e criticando a dedicação das pessoas, não vai te deixar como você sonha!", completou a influenciadora.