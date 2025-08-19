Reprodução Record TV Beatriz Casadei é assaltada

Beatriz Casadei se preparava para mais um dia normal de trabalho nesta terça-feira (19), quando foi surpreendida por um assaltante. A jornalista da Record TV estava prestes a entrar na programação ao vivo da emissora e teve o celular roubado.

Na ocasião, a repórter estava na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O roubo ocorreu em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Beatriz entraria no "Balanço Geral", programa jornalístico matutino da emissora de Edir Macedo.





Segurando o celular para ler algumas informações, ela foi surpreendida por um ciclista. Passando rápido pela jornalista, o homem arranca o celular da mão dela e foge.

Após o episódio, novas informações foram prestadas por Eleandro Passaia. Segundo o âncora do "Balanço Geral", embora tenha passado por um enorme susto, Beatriz está bem. A vítima também abriu um boletim de ocorrência na 91ª Delegacia de Polícia.

Repercussão

Em plataformas de interação virtual, espectadores repudiaram o crime e se solidarizaram com a jornalista. Até o momento, a emissora não se pronunciou publicamente sobre a situação.

Situação recorrente

Casos de jornalistas sofrendo tentativas de assalto durante coberturas externas estão cada vez mais recorrentes. Clara Nery, da Band Rio, enfrentou isso no dia 28 de julho. Felizmente, ela conseguiu recuperar o aparelho, que caiu no chão.

O mesmo ocorreu com a repórter Sofía Pérez D’Abreu e o cinegrafista Beto Pereyra, do canal argentino C5N, neste mês. Igor Calian, da Band, passou pela situação em abril deste ano; ele avistou o ciclista com antecedência e conseguiu impedir o roubo do dispositivo.