Reprodução/Super Man II - A Aventura Continua Ator é conhecido por papel icônico em Super Men II

Terence Stamp, ator britânico nascido em Londres em 22 de julho de 1938, faleceu hoje aos 87 anos. Reconhecido por sua voz marcante e expressão imponente, Stamp construiu uma carreira de mais de seis décadas e se tornou um dos intérpretes mais respeitados de sua geração, especialmente por seus papéis versáteis. O artista faleceu na manhã deste domingo (17).

Indicado ao Oscar, ele estrelou grandes filmes de sucesso, desde Teorema (1968), de Pier Paolo Pasolini, até Priscilla, a Rainha do Deserto (1994), no qual interpretou uma mulher transgênero.





A família do ator declarou, em comunicado à agência de notícias Reuters, que Terence havia falecido.

“Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a emocionar e inspirar pessoas por muitos anos. (...) Pedimos privacidade neste momento de tristeza” , disse a família em nota.

Nascido no East End de Londres, filho de um operador de rebocador, Stamp sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial antes de deixar a escola para trabalhar com publicidade, até conseguir uma bolsa de estudos para se dedicar ao teatro.

Ele formou um dos casais mais icônicos da Grã-Bretanha com Julie Christie, com quem atuou em Longe Deste Insensato Mundo (1967). Também namorou a modelo Jean Shrimpton.

Stamp se afastou dos holofotes por um tempo e foi estudar ioga na Índia, antes de conquistar seu papel de maior sucesso - o General Zod, líder insano dos kryptonianos, em Superman (1978) e na sequência Superman II (1980).

Seguiu atuando em diversos filmes, incluindo Operação Valquíria (2008), com Tom Cruise, e Os Agentes do Destino (2011), com Matt Damon.