Terence Stamp, ator britânico nascido em Londres em 22 de julho de 1938, faleceu hoje aos 87 anos. Reconhecido por sua voz marcante e expressão imponente, Stamp construiu uma carreira de mais de seis décadas e se tornou um dos intérpretes mais respeitados de sua geração, especialmente por seus papéis versáteis. O artista faleceu na manhã deste domingo (17).
Indicado ao Oscar, ele estrelou grandes filmes de sucesso, desde Teorema (1968), de Pier Paolo Pasolini, até Priscilla, a Rainha do Deserto (1994), no qual interpretou uma mulher transgênero.
A família do ator declarou, em comunicado à agência de notícias Reuters, que Terence havia falecido.
“Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a emocionar e inspirar pessoas por muitos anos. (...) Pedimos privacidade neste momento de tristeza” , disse a família em nota.
Nascido no East End de Londres, filho de um operador de rebocador, Stamp sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial antes de deixar a escola para trabalhar com publicidade, até conseguir uma bolsa de estudos para se dedicar ao teatro.
Ele formou um dos casais mais icônicos da Grã-Bretanha com Julie Christie, com quem atuou em Longe Deste Insensato Mundo (1967). Também namorou a modelo Jean Shrimpton.
Stamp se afastou dos holofotes por um tempo e foi estudar ioga na Índia, antes de conquistar seu papel de maior sucesso - o General Zod, líder insano dos kryptonianos, em Superman (1978) e na sequência Superman II (1980).
Seguiu atuando em diversos filmes, incluindo Operação Valquíria (2008), com Tom Cruise, e Os Agentes do Destino (2011), com Matt Damon.