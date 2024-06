Reprodução/Instagram Ex-BBB 18 Kaysar Dadour não se dá bem com participante de sua edição

O ator e ex-BBB Kaysar Dadour abriu o jogo sobre sua vida sexual durante a sua participação no programa Quem Não Pode Se Sacode, da GNT. Na entrevista, o ex-brother não conteve detalhes, e detalhou quais são suas preferência na cama e quais brinquedinhos ele gosta de usar.



Kaysar foi categórico em dizer que mantém uma coleção de vibradores: "Tenho uma malinha com várias coisas de sexo, incluindo vários vibradores". Além disso, o ator sírio-brasileiro afirma que gosta de relações mais intensas, com o uso de acessórios como algemas: "Eu gosto de apanhar um pouquinho mais".

O ator aproveitou a entrevista para avaliar as diferenças entre as relações e encontros amorosos no Brasil e na Síria. Segundo ele, na Síria as relações são mais difíceis, mas que ele sempre tentou aproveitar as oportunidades: "Saí de lá com uma experiência muito boa". Ele ainda se declarou um "especialista em sexo".

Corte na relação com ex-BBB

O ator revelou em abril deste ano que ainda guarda mágoa de um de seus colegas de confinamento: Wagner Santiago. Kaysar e Wagner participaram do BBB 18, que teve Gleici Damasceno como a grande campeã.

"Esse cara me odeia 100%. Eu não gosto dele", disparou o sírio em entrevista para o podcast Sala de TV. Ao que parece, o ator não deixou para trás o que rolou no jogo. "Nunca mais vi ele e nem quero ver", declarou ainda.

À época, Santiago chegou a fazer uma declaração polêmica em relação ao sírio. "Se um gringo ganhar o BBB, o mundo pode acabar, daí é o fim do mundo, aí acabou", disse ele.

Vale mencionar que Wagner Santiago é ex-namorado de Gleici Damasceno, com quem Kaysar teve um affair em 2021, após a participação dos dois no reality "No Limite" (TV Globo). "Estamos nos conhecendo melhor", confessou o sírio na ocasião.

