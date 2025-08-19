Reprodução Instagram @gracielelacerdaoficial Zezé Di Camargo e Graciele com Clara

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda usaram as redes sociais na última segunda-feira (18) para contar aos fãs que Clara, filha do casal, estava sendo batizada em São Paulo. Os pais promoveram um grande evento para celebrar.





Irmã mais velha da bebê, Wanessa Camargo foi convidada para ser a madrinha da menina. Ela precisou conciliar os compromissos com a Globo para estar no evento. Isso porque é uma das competidoras do "Dança dos Famosos".





Emanoel Camargo, irmão de Zezé, foi convidado para ser o padrinho. Além deles, João Vecker, o cabeleireiro do músico, esteve na cerimônia como padrinho de consagração da bebê, que tem apenas sete meses de vida.

Para celebrar o batismo, Graciele e o marido promoveram um almoço luxuoso em São Paulo. Wanessa Camargo também foi responsável pela trilha sonora e entoou uma do gênero gospel aos convidados presentes. Trata-se de "Bondade de Deus".

Relembre

Zezé Di Camargo se divorciou de Zilu em 2014, após 32 anos de relacionamento. No mesmo ano, o músico sertanejo assumiu relacionamento com Graciele Lacerda; eles se conheceram nos bastidores do programa "Jovens Tardes".

Após dez anos de namoro, se casaram. Em dezembro de 2024, eles tiveram Clara, primeira filha fruto da relação. Além de Clara, Zezé é pai de Wanessa, Camilla e Igor, da antiga relação com Zilu.