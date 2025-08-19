Zezé Di Camargo e Graciele com Clara
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda  usaram as redes sociais na última segunda-feira (18) para contar aos fãs que Clara, filha do casal, estava sendo batizada em São Paulo. Os pais promoveram um grande evento para celebrar.

Wanessa Camargo é escolhida como madrinha da irmã caçula, Clara. Foto: Reprodução Instagram @gracielelacerdaoficial
Zezé Di Camargo e Graciele entram comClara. Foto: Reprodução Instagram @gracielelacerdaoficial
Zezé Di Camargo e Graciele batizam Clara. Foto: Reprodução Instagram @gracielelacerdaoficial
Zezé Di Camargo e Graciele com Clara. Foto: Reprodução Instagram @gracielelacerdaoficial


Irmã mais velha da bebê, Wanessa Camargo foi convidada para ser a madrinha da menina. Ela precisou conciliar os compromissos com a Globo para estar no evento. Isso porque é uma das competidoras do  "Dança dos Famosos".


Emanoel Camargo, irmão de Zezé, foi convidado para ser o padrinho. Além deles, João Vecker, o cabeleireiro do músico, esteve na cerimônia como padrinho de consagração da  bebê, que tem apenas sete meses de vida. 

Para celebrar o batismo, Graciele e o marido promoveram um almoço luxuoso em São Paulo.  Wanessa Camargo também foi responsável pela trilha sonora e entoou uma do gênero gospel aos convidados presentes. Trata-se de "Bondade de Deus".

Relembre

Zezé Di Camargo se divorciou de  Zilu em 2014, após 32 anos de relacionamento. No mesmo ano, o músico sertanejo assumiu relacionamento com Graciele Lacerda; eles se conheceram nos bastidores do programa "Jovens Tardes".

Após dez anos de namoro, se casaram. Em dezembro de 2024, eles tiveram Clara, primeira filha fruto da relação. Além de Clara, Zezé é pai de Wanessa, Camilla e Igor, da antiga relação com Zilu. 

