Alvaro contou neste domingo (17) um perrengue com o figurino da Dança dos Famosos , no Domingão com Huck . O influenciador relatou que o chapéu usado na performance country não cabia e precisou ser ajustado às pressas. A equipe resolveu a situação colocando o acessório no fogo para alargá-lo.

A revelação foi feita nas redes sociais enquanto Alvaro acompanhava o programa ao lado de Rafa Uccman. Durante a transmissão, Rafa brincou com a situação. " Amiga, minha preocupação ainda é como que foi que coube o chapéu na sua cabeça ", disse. Alvaro respondeu em tom bem-humorado: " Quando eu peguei o chapéu, assim, é tamanho G ".

A conversa continuou com mais piadas de Rafa. " Eu acho que moldaram numa caixa d’água ", disparou. Foi então que Alvaro explicou o que aconteceu nos bastidores. " Eles viram que não dava na minha cabeça, levaram no fogo para alargar o chapéu. Derreteram o chapéu pra poder caber na minha cabeça ".

A temporada da Dança dos Famosos começou em 10 de agosto com homenagem aos 40 anos do axé. Os 16 participantes se dividiram em quatro grupos e abriram a disputa com clássicos do gênero baiano.

Neste domingo (17), a competição seguiu no ritmo do country. Alvaro se apresentou pelo Grupo D, ao lado de Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz.

Os demais grupos reúnem nomes conhecidos do público. O Grupo A tem Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira. O Grupo B conta com David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls. O Grupo C é formado por Allan Souza Lima, Catia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson.