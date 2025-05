Reprodução: Instagram Graciele Lacerda

A influenciadora Graciele Lacerda se posicionou nesta terça-feira (13) contra a divulgação de jogos de azar nas redes sociais. A influencer declarou que recusa qualquer proposta relacionada ao tema, mesmo com ofertas financeiras elevadas. O assunto ganhou destaque após o depoimento de Virginia Fonseca à CPI das Bets no Senado.

A declaração foi feita por meio de vídeos publicados no Instagram. Graciele afirmou que recebe contatos constantes de empresas que oferecem dinheiro para divulgação de apostas, mas não aceita. “Se eu mostrar aqui para vocês todas as vezes que procuraram as pessoas que cuidam das minhas coisas para me oferecer grana — e muita grana — para fazer jogo, e eu falei não faço isso nem morta!”, disse.

A influenciadora reforçou que evita parcerias que possam causar prejuízos ao público. Segundo ela, a responsabilidade com seguidores é prioridade. “A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala aqui, porque tem muita gente que segue, que acredita, que tem você como uma referência”, declarou.

Graciele relatou já ter ouvido relatos de seguidoras que se inspiram em seu estilo de vida e opiniões. Disse também estar preocupada com os impactos psicológicos causados pelas apostas. “Eu fiquei sabendo de gente que se matou porque gastou dinheiro com esses joguinhos”, afirmou.

Graciele deixou claro que mantém a postura. “Nem adianta vir que eu não faço de jeito nenhum. Eu sou bem criteriosa com tudo que eu falo, com tudo que eu faço”, afirmou.

A influenciadora encerrou o desabafo com um incentivo à prática de exercícios físicos. “Aliás, eu não faço nada que gera vício. O único vício que eu incentivo vocês é isso que eu vou fazer agora. A academia, gente, esse é o melhor vício que tem na face da terra”, concluiu.