Reprodução/Instagram Alessandra Negrini alerta fãs sobre golpes com sua imagem

A atriz Alessandra Negrini, de 54 anos, utilizou as redes sociais para se posicionar contra golpes virtuais que estão circulando em seu nome. Em tom firme, ela gravou um vídeo nos stories do Instagram pedindo atenção dos seguidores para não caírem nas fraudes.





“Esse vídeo tem um propósito: pedir para vocês não serem trouxas e não caírem no golpe, tá?” , disse logo no início da gravação, deixando evidente o incômodo com a situação.

Segundo Negrini, criminosos têm criado perfis e páginas falsas em outros sites, utilizando sua imagem para tentar enganar fãs e roubar informações ou dinheiro.

“Você me segue aqui, né? Acho que você gosta de mim. Então, eu tenho respeito e carinho pelos meus fãs e estou me sentindo na obrigação de avisar que não estou em nenhum tipo de site. Nenhum”, reforçou.

A atriz destacou ainda que sua única rede social oficial é o Instagram, deixando claro que qualquer outra página é falsa.

“Eu só estou aqui. O único lugar de comunicação comigo, aonde vocês vão me ver, aonde é real, aonde sou eu, não uma I.A., é aqui nessa conta” , frisou.

No encerramento do vídeo, Negrini voltou a adotar um tom direto para reforçar o alerta: “O resto é golpe. Não seja trouxa, não clique, não seja roubado. Um beijo, boa noite.”