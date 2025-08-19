Reprodução/Internet CNN Brasil encerra quatro programas e reestrutura grade para reduzir custos

Basilia Rodrigues afirmou nesta terça-feira (19) que aceitaria falar de política em um programa comandado por Leo Dias. A declaração foi dada em interação com seguidores no Instagram, após questionamento sobre a possibilidade de tratar o tema em atrações do apresentador.

A revelação aconteceu nos Stories da jornalista. Ao responder à pergunta de um internauta, Basilia elogiou a questão e disse enxergar abertura para o tema. “ Boa pergunta. Cabe política ”, escreveu.

A especulação surgiu sem que o seguidor especificasse se a dúvida era sobre o Melhor da Tarde , reformulado recentemente na Band, ou sobre a TV Leo Dias, projeto independente do apresentador.

Basilia Rodrigues deixou a CNN Brasil em junho de 2025, após cinco anos de atuação. Na emissora, apresentou O Grande Debate e participou de análises políticas em diferentes programas. Antes disso, trabalhou por 12 anos na rádio CBN, também dedicada à cobertura política.

Na ocasião da saída, a CNN informou em nota que fazia “ ajustes pontuais na estrutura organizacional, para tornar a operação ainda mais eficiente, sustentável e alinhada com os desafios e oportunidades do setor ”. O comunicado também destacou que “ todos os investimentos programados para o segundo semestre serão mantidos ”.

Natural de Brasília, Basilia tem 37 anos, graduação em jornalismo e pós-graduação em história, sociedade e cidadania.