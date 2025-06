Reprodução/Internet CNN Brasil encerra quatro programas e reestrutura grade para reduzir custos

A CNN Brasil promoveu uma reformulação em sua grade e retirou do ar quatro atrações como parte de uma estratégia para reduzir custos. Os programas O Ponto, GPS CNN, CNN Entrevistas e CNN Eleições: 2026 Já Começou foram encerrados nesta terça-feira (17).

As mudanças também impactaram O Grande Debate, que passa a ser apresentado por Julliana Lopes. A alteração acontece após a demissão da jornalista Basília Rodrigues, até então um dos principais nomes da equipe de comentaristas políticos da CNN em Brasília.

Segundo Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, cerca de 20 funcionários que trabalhavam na edição e na produção das atrações também estão sendo demitidos. O jornalista Pedro Duran, que era analista dos jornais Live e Novo Dia, já tinha sido demitido na semana passada.

Segundo a direção, a reestruturação é considerada estratégica para garantir a sustentabilidade da operação e preparar o canal para novos projetos. Desde sua estreia no Brasil, em 2020, atem alternado fases de expansão com cortes, e agora aposta numa grade mais enxuta e concentrada no hard news.

"A CNN promove esses ajustes pontuais na sua estrutura organizacional com o objetivo de tornar a operação ainda mais eficiente, sustentável e alinhada com os desafios e oportunidades do setor", disse o canal, em comunicado interno.