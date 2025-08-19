Instagram/Reprodução/@mcdaniell MC Daniel explica ausência em festa de 6 meses do filho Rás

O cantor MC Daniel usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para esclarecer os motivos de sua ausência na festa de 6 meses do filho Rás, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Lorena Maria.

A comemoração intimista aconteceu neste domingo (18), no Rio de Janeiro, e gerou comentários pela falta do artista no evento.

Em um desabafo nos stories, o funkeiro alertou seus seguidores sobre especulações envolvendo seu nome:

"Toda vez que sair uma notícia minha na Internet, alguma fofoca, alguma parada assim, toma cuidado pra vocês não acabarem sendo manipulados, porque isso é muito perigoso", declarou.

MC Daniel explicou que não esteve presente por conta da distância entre as cidades onde ele e a ex-noiva vivem.

"A comemoração do mesversário do Rás foi marcada pela minha ausência porque eu moro em São Paulo e a mamãe do Rás mora no Rio de Janeiro. Então vai ter momento que ele vai estar comigo, momento com a mãe e momento com os dois", disse.

O cantor afirmou ainda que também fará questão de celebrar a data ao lado de sua família.

"A gente vai fazer um bolinho pra ele hoje ou amanhã, vamos chamar o avô, a avó, a tia. Igual ele comemorou lá, vai ter uma festa aqui, porque ele é uma criança muito amada" , completou.

Segundo ele, a ocasião não foi marcada pela ausência, mas sim pela presença de pessoas queridas.

"Ele vai ter duas festas incríveis. Nada foi marcado pela minha ausência, pelo contrário, foi marcado pela presença de quem o ama, tanto no Rio quanto em São Paulo", concluiu.