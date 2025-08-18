Instagram/ferodriguesoficial Fernanda Rodrigues anuncia retorno de carcinoma e nova cirurgia

Fernanda Rodrigues, de 45 anos, revelou nesta segunda-feira (18) que o carcinoma de pele voltou um ano após a cirurgia de remoção. A atriz afirmou que fará um novo procedimento para tratar a doença.

O anúncio foi feito no Instagram, onde Fernanda explicou detalhes da condição. Na publicação, artista comentou sobre a declaração anterior em que disse ter se livrado do carcinoma no fim do ano passado.

"P or eu ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, reparei que essa minha manchinha voltou. Falei com a minha dermatologista, e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer de novo a cirurgia. Vai ficar uma cicatriz, e vida que segue. Tem pessoas que fazem isso corriqueiramente. Conheço pessoas que já fizeram cinco ou seis vezes ", afirmou a atriz.

Fernanda explicou que o diagnóstico precoce foi essencial para enfrentar a nova etapa. " Preciso me cuidar, me proteger. Esses resquícios da vida, do sol, vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo. Está tudo certo! Mas estou ótima, está tudo bem... ficar atento aos sinais do nosso corpo faz com que a gente resolva mais rapidamente o problema ", disse.

A atriz também disse que a cirurgia deve deixar uma cicatriz, mas que encara o processo com naturalidade. Fernanda já havia contado em 2024 que enfrentava carcinoma de pele.

Especialistas lembram que o carcinoma é um dos tipos mais comuns de câncer de pele, geralmente associado à exposição solar sem proteção adequada. O acompanhamento médico frequente e o uso de filtro solar são medidas fundamentais para reduzir os riscos.