Reprodução/Internet Mike Jerrick é diagnosticado com câncer de pele ao vivo na TV

O apresentador Mike Jerrick foi diagnosticado com câncer de pele durante a exibição ao vivo do programa Good Day Philadelphia, transmitido nos Estados Unidos. O diagnóstico ocorreu enquanto a dermatologista Joanna Walker analisava manchas em seus braços como parte de um quadro previamente agendado pela produção da atração.

Durante o exame clínico, a médica identificou uma lesão no antebraço direito de Jerrick e informou que se tratava de um carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer de pele. “Ele tem todas as características do tipo mais comum de câncer de pele, que também é muito tratável quando detectado precocemente”, explicou.

Diante da notícia inesperada, Mike Jerrick reagiu com surpresa e perguntou à médica o que seria feito com a lesão. “O que você vai fazer com isso? Queimá-lo?”, questionou. A dermatologista afirmou que o tratamento mais adequado seria a remoção cirúrgica da área afetada, seguida de sutura. Segundo ela, o tipo de câncer identificado tem crescimento lento, mas precisa ser tratado para evitar complicações.

Após o fim do programa, Mike Jerrick contou que ele e a colega de apresentação haviam combinado a participação da médica para um exame nos braços como parte de um alerta sobre saúde da pele. “Essa parte estava planejada, mas eu nunca pensei que seria câncer de pele”, disse o jornalista.