Reprodução: TV Globo Felca participa do Altas Horas

Felca, de 27 anos, falou pela primeira vez na televisão sobre a grande repercussão de seu vídeo sobre a adultização infantil, que impactou o Brasil. No conteúdo, o jovem abordou os riscos das redes sociais para crianças e adolescentes, além de denunciar o influenciador Hytalo Santos, preso na última sexta-feira (15), com seu marido, Israel Nata Vicente, investigados por exploração infantil.

O YouTuber comemorou o alcance do vídeo e contou que tem recebido fotos de pessoas assistindo ao conteúdo com o celular na horizontal - algo raro, já que a maioria dos conteúdos na internet são consumidos no formato vertical - incluindo famílias reunidas para assistir.





























“Me mandaram fotos de pessoas assistindo ao meu vídeo na horizontal no ônibus, no metrô. Fico muito feliz, porque não é sobre mim, é sobre a causa” , afirmou.

Com a repercussão do caso, Felca viu suas redes sociais crescerem rapidamente:

"Eu tinha, em todas as redes, talvez entre 15 e 20 milhões. Na principal, eram 8,8 [milhões]. Hoje, só na rede principal, estou com 15,5 [milhões]. Em cinco dias, foram mais de sete milhões, e continua crescendo" , contou.

Sobre a produção do vídeo, Felca contou que houve momentos na qual ficou sem reação ao ver o material.

“Eu ficava vendo aqueles materiais e ficava com tanta agonia, tanto amargor na boca que, pela minha saúde mental, eu pensava: ‘Vou dar um tempo nisso, vou fechar o notebook e volto amanhã’” , disse.

Ameaças

O YouTuber revelou que já recebeu ameaças e tentativas de descredibilização:

"Algumas ameaças, sim. Algumas críticas, movimentos de difamação, tentativas de me descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, sabíamos que era algo grande. Tudo isso era esperado. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não quem está denunciando. Quem tem que ter medo são os pedófilos" , disse.

Felca relatou o que o motivou a gravar o conteúdo:

“Observei na internet esse movimento de crianças produzindo conteúdo. O público era dividido entre crianças e pais, mas também havia pedófilos. À primeira vista, eram conteúdos inocentes: crianças brincando, se divertindo" , iniciou.

Por fim, o influenciador contou que ao ver todo o material, ficou indignado.

"Mas, nos comentários, havia pedófilos ‘cantando’ essas crianças. Você vê isso, vê pessoas adultizando propositalmente as crianças... Se você não sente indignação, não é ser humano. Eu senti indignação. Tinha um público e resolvi falar. Liguei a câmera no meu quarto e isso causou um movimento tão gigantesco que está sendo até difícil de acreditar" , finalizou.

Prisão de Hytalo Santos

Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, foram presos preventivamente nesta sexta-feira (15) em uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

O influenciador paraibano é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais.

O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre casos de "adultização" de crianças e adolescentes.