Reprodução/Instagram Deborah Secco

Deborah Secco não quis saber de preguiça e improvisou um treino no hotal de um hotel em Miami. A atriz mostrou um vídeo nos Stories de seu Instagram em que aparece em uma videochamada com uma personal enquanto ela faz uma série de exercícios.



Em determinado momento, ela para a sessão para beber água e retoma a malhação seguindo as orientações de uma profissional.

"Não tem hora nem lugar", escreveu ela.





Recentemente, Deborah usou as redes sociais para falar sobre a passagem do tempo e as mudanças que percebe em si mesma. A atriz contou que a reflexão começou ao rever uma fotografia de 2017, período em que se descrevia como “velha”.

“Olhei aquela legenda e ri da minha própria inocência. Hoje, quando escuto um estalo no joelho, já não sei se é a idade ou a obra da vizinha” , disse, com bom humor.

Secco revelou que, ao se encarar no espelho, às vezes procura sinais de envelhecimento “como quem busca um spoiler”, misturando medo e curiosidade. Para ela, a questão vai além da aparência: “O medo de envelhecer não é só sobre rugas. Talvez seja sobre a possibilidade de não existir mais em breve” .



