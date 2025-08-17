Alice Vergueiro/Abraji Luis Fernando Verissimo

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, foi internado neste fim de semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), para tratamento de um princípio de pneumonia e outras complicações de saúde. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com boletim divulgado no domingo (17), o estado do cronista é considerado grave, e ele permanece recebendo medidas de suporte intensivo.

Verissimo convive com mal de Parkinson e problemas cardíacos. Em 2021, sofreu um AVC e, no ano seguinte, precisou colocar um marcapasso.





Carreira e obra

Com uma trajetória diversificada, atuou como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista.

Filho do escritor Érico Verissimo, publicou mais de 80 livros, entre eles As Mentiras Que os Homens Contam, O Popular: crônicas ou coisa parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias.

Seu livro O Analista de Bagé, lançado em 1981, esgotou a primeira edição em apenas uma semana.