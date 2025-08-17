Instagram/Reprodução/@diegoevictorhugo Após acidente com caminhão, Diego & Victor Hugo se pronunciam

Um caminhão de apoio da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo atingiu parte do público na madrugada deste domingo (17), durante a Festa de Agosto, em Itaberaí, no noroeste de Goiás.

De acordo com a Prefeitura, o motorista sofreu um mal súbito e perdeu o controle do veículo, que colidiu com estruturas do evento e atingiu 16 pessoas.

Treze delas receberam alta após os primeiros atendimentos no Hospital Municipal. Três foram encaminhadas a Goiânia para acompanhamento, mas nenhuma está em risco de morte.

Em nota, a equipe da dupla informou que o motorista apresentou princípio de infarto. Ele passou por teste do bafômetro, que deu negativo, e prestou esclarecimentos às autoridades.

"A dupla Diego & Victor Hugo lamenta profundamente o incidente ocorrido após o show em Itaberaí/GO, na madrugada de 17/08. Durante a movimentação de um caminhão de apoio, o motorista sofreu um mal súbito, ocasionando ferimentos em algumas pessoas. Felizmente não houve vítimas fatais. O motorista foi socorrido, diagnosticado com princípio de infarto e submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Em seguida, prestou todos os esclarecimentos às autoridades. Reiteramos nossa solidariedade às vítimas e suas famílias e reforçamos que já está sendo prestado todo o apoio necessário."

Já a Prefeitura destacou a atuação de equipes médicas, bombeiros e forças de segurança, que prestaram socorro imediato e controlaram a situação no local.

"A Prefeitura de Itaberaí manifesta sua solidariedade às vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (17), envolvendo uma carreta que, após o motorista passar mal, colidiu com estruturas no local e atingiu algumas pessoas. Imediatamente, todas as vítimas receberam atendimento ágil e humanizado no Hospital Municipal, graças à dedicação e competência da equipe de saúde — médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais — que atuaram com prontidão e responsabilidade. Das 16 pessoas atendidas, 13 receberam alta após os primeiros cuidados. Outras 3 foram encaminhadas para Goiânia, onde seguem em acompanhamento médico especializado, sendo que 1 delas já teve alta. Felizmente, nenhuma delas corre risco de morte. Agradecemos de forma especial ao Corpo de Bombeiros de Itaberaí, à Polícia Militar, à Polícia Civil e à Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), que atuaram de maneira rápida e eficiente no socorro, investigação, controle e organização do trânsito, garantindo segurança e agilidade no atendimento a todos os envolvidos. Reiteramos nossa gratidão à equipe do Hospital Municipal pelo trabalho exemplar e reafirmamos nosso compromisso com a saúde, a segurança e o bem-estar da população, inclusive em situações emergenciais como esta."