Reprodução Demi Moore

Na noite do último domingo (2), o Oscar consagrou Mikey Madison como Melhor Atriz, deixando Demi Moore , também indicada na categoria, fora do pódio. Apesar da derrota, Demi demonstrou elegância e generosidade ao parabenizar a colega de profissão. Em uma publicação no Instagram, a atriz expressou seu entusiasmo pelo futuro de Mikey: “Mal posso esperar para ver o que você fará a seguir”, escreveu.

Demi também refletiu sobre sua própria jornada com o filme A Substância, que lhe rendeu a indicação ao prêmio. Ela destacou a honra de ter trabalhado ao lado da diretora Coralie Fargeat e da atriz Margaret Qualley, ressaltando a importância dessa experiência em sua carreira. “Eu estou cheia de gratidão por essa jornada. Tem sido a viagem de uma vida inteira, e estamos apenas começando”, afirmou.





Mikey Madison, por sua vez, recebeu uma onda de apoio de colegas da indústria. Fernanda Torres, presente em um evento para a imprensa em Los Angeles, pediu que o público enviasse “só amor” à vencedora. “Aquela mulher é muito legal”, declarou Torres, destacando o talento e a simpatia de Mikey.