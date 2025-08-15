Reprodução Instagram @mariamattadasilva Glória Maria deixou duas filhas: Maria e Laura

Maria Matta, filha mais velha da jornalista Glória Maria, usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para relembrar da mãe. A jornalista, que esteve à frente da cobertura nacional dos principais acontecimentos midiáticos, morreu em fevereiro de 2023, aos 72 anos.

Por meio do Instagram, a herdeira da comunicadora prestou uma homenagem póstuma. "Hoje é uma das datas mais importantes para mim, o aniversário da mamãe. Hoje você estaria completando quantos anos? Eu sinto você comigo todos os dias e todas as horas. Sempre que preciso resolver algo, penso: 'O que a mamãe faria?'. Eu sei que você continua cuidando de mim e da Lala", começou.





"Eu sinto a sua falta todos os dias, e meu sonho seria entregar as cartinhas que eu e a Lala sempre fazíamos, te dar um abraço e levar café da manhã na sua cama, como fazíamos em todas as manhãs do seu aniversário. Meu sonho seria te ver sorrindo, feliz, agradecendo e dizendo o quanto nos ama", acrescentou.

Em seguida, Maria Matta ressaltou o legado da mãe e frisou o amor que sente por ela, ainda que não consiga expressar esse sentimento com palavras. Além dela, Glória era mãe de Laura.

"Eu te amo tanto que nenhum texto será capaz de explicar. Nunca conseguirei me expressar totalmente em palavras, mas saiba que te amo infinito e sou muito grata por ser sua filha. Sua vida foi longa e você viveu muito, mamãe. Obrigada por ser a melhor mãe do mundo e minha maior luz! Eu te amo", concluiu.





Relembre

Glória Maria, ícone da TV brasileira, morreu no Rio de Janeiro, no dia 2 de fevereiro de 2023. Em 2019, a jornalista foi diagnosticada com câncer no pulmão. Pouco depois, foi informada de que a doença tinha atingido o cérebro após metástase.

“Em meados do ano passado [2022], Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio”, afirmou o comunicado da Globo à época.