Reprodução/Paramount Pictures Tom Cruise volta ao papel de Maverick na sequência de "Top Gun", que estreia em 2020

Tom Cruise recusou receber o Kennedy Center Honors 2025, a mais alta honraria das artes nos Estados Unidos. O prêmio seria entregue pelo presidente Donald Trump, e a cerimônia está marcada para 7 de dezembro, em Washington. O evento será transmitido ao vivo pela emissora CBS.

Segundo a revista People , o ator comunicou à Casa Branca em 13 de agosto que não participaria da celebração. Cruise alegou conflito de agenda como motivo para a recusa.

O Kennedy Center Honors foi criado em 1978 e homenageia artistas que contribuíram de forma significativa para a cultura norte-americana. A cerimônia costuma contar com a presença do presidente, responsável por entregar os troféus.

Lista de homenageados de 2025

Entre os escolhidos deste ano estão Sylvester Stallone, Michael Crawford, Gloria Gaynor, George Strait e a banda KISS. Trump declarou recentemente que participou diretamente da seleção dos nomes.

“ Estive 98% envolvido na escolha dos homenageados ”, afirmou o presidente em coletiva de imprensa. Ele disse ainda que “ praticamente todos passaram por aprovação pessoal ”.