Instagram Alessandra Ambrosio exibe corpão aos 44 anos em Ibiza

Alessandra Ambrosio , de 44 anos, chamou atenção nesta quinta-feira (14) ao compartilhar fotos direto de Ibiza, na Espanha, mostrando seu estilo de verão. A modelo apareceu com vestido estampado em tons de marrom, acessórios dourados e um leque para se refrescar, atraindo elogios de fãs nas redes sociais.





Nas fotos compartilhadas no Instagram, a modelo revelou detalhes do look e do clima na ilha espanhola. O visual foi complementado por dois colares dourados e pulseiras combinando.

Nos comentários, seguidores celebraram a produção. “ Hermosa ”, “ Divina!❤️ ” e “ DESLUMBRANTE❤️ ” foram algumas das reações, enquanto outros escreveram: “ Perfection 🥹 ” e “ Espectacular!! ❤️ ”.

Alessandra aproveitou a viagem à ilha ao lado do namorado, o empresário australiano Buck Palmer, de 43 anos. O casal apareceu junto pela primeira vez em dezembro de 2024, durante o aniversário do empresário, em publicações compartilhadas no perfil da modelo.

A modelo aproveitou a ocasião para mostrar detalhes da paisagem e o clima quente da ilha.