Instagram Poliana Rocha surge com olho inchado e tranquiliza seguidores

Poliana Rocha, de 48 anos, esposa do cantor sertanejo Leonardo, de 62 anos, apareceu nas redes sociais com o olho inchado na manhã desta quarta-feira (13). A influenciadora explicou que a irritação começou após testar um lápis de maquiagem na noite anterior.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel





O relato foi feito pela própria Poliana em vídeo publicado nos stories do Instagram. A influenciadora antecipou as dúvidas e esclareceu que buscou atendimento médico para avaliar a situação.

“ Tenho certeza que vocês vão me perguntar o que aconteceu nesse olho ”, disse. “ Ontem cheguei em casa e fui organizar minhas maquiagens. Passei um lápis para testar a cor. Depois, comecei a coçar muito o olho .”

Ela afirmou que não sabia se havia algo no produto ou se estava vencido. “ Começou a coçar e irritar demais ”, explicou, acrescentando que se preparava para ir ao oftalmologista verificar se o caso envolvia alergia.

Poliana disse que atualizaria os seguidores após a consulta. Pouco tempo depois, retornou para contar o diagnóstico. “ Não é contagiosa. Conjuntivite química é uma inflamação da conjuntiva (a membrana fina e transparente que recobre a parte branca dos olhos e o interior das pálpebras) causada pelo contato com substâncias irritantes .”

A influencer tranquilizou os fãs, explicando que já estava em tratamento. O problema teria sido provocado por contato direto com o lápis de olho, possivelmente vencido ou com partículas que causaram a reação.