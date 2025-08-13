Reprodução Instagram @suzisassaki Lucas Souza e Suzi Sassaki

Lucas Souza, de 42 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (12), quando usou as redes sociais para anunciar que estava namorando. O ex-marido de Jojo Todynho engatou um relacionamento com Suzi Sassaki, atriz e também influenciadora digital.



A novidade foi confirmada por ambos através de uma publicação, feita em conjunto no Instagram, plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. Na foto, ela surgia sentada no colo do ex-militar.





"Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração", escreveram eles como legenda da postagem, que reuniu várias curtidas e comentários dos internautas.

"Deus abençoe muito vocês", pediu um. "Lindos demais", acrescentou outro. "Está aí um casal que eu nunca imaginaria", completou um terceiro. "Sejam felizes", disse uma quarta. "Eu confesso que, mesmo surpresa, amei", finalizou ainda uma quinta.

Saiba mais

Lucas Souza ganhou destaque midiático em 2022, época em que engatou um namoro e se casou com Jojo Todynho. O casamento foi finalizado no fim do mesmo ano, de forma polêmica e conturbada, com críticas e desavenças.

Já em 2023, o ex-militar foi convidado para compor o elenco de "A Fazenda". Na décima quinta temporada do reality rural da Record TV, ele começou um romance com Jaquelline Grohalski, vencedora da edição. Os dois se separam pouco depois do programa terminar.

Já Suzi, de 28 anos, também esteve no reality show A Fazenda. Ela ainda atuou no "Você na TV!", exibido na RedeTV!. No teatro, coleciona participações em obras como "Peter Pan", "O Pequeno Príncipe" e "Num Sonho de Cristal".