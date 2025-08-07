Poliana Rocha recusa pedido inusitado de Leonardo em vídeo íntimo

Poliana Rocha, de 48 anos, recusou um pedido inusitado do cantor Leonardo, de 62 anos, durante um momento íntimo gravado na última quarta-feira (6).
O casal estava deitado na cama em clima descontraído quando o sertanejo, ao notar que estava sendo filmado, perguntou: “ Posso dar um beijo no subaco? ”, expressão usada por ele para se referir à axila. A jornalista interrompeu a gravação na hora.
Recentemente, Poliana compartilhou que foi surpreendida com um presente após relatar ao cantor que se sentia solitária. O sertanejo enviou um filhote de Lulu da Pomerânia branco, o que emocionou a jornalista.
Leonardo surpreende com presente após desabafo da esposa
“ Ontem, eu estava conversando com o Leonardo no telefone, e eu falei assim: ‘Ah, eu estou meio para baixo’. Aí ele falou assim: ‘Por quê?’. Eu falei: ‘Ah, minha mãe foi embora. Você está viajando há muito tempo. Eu estou muito sozinha’ ”, contou Poliana aos seguidores.
Segundo ela, no dia seguinte, o cãozinho chegou em casa. “ Olha que coisa mais linda. E eu fiquei tão feliz que vocês não têm noção ”, disse, mostrando o pet nos stories. “ Meu marido está sempre me surpreendendo. Graças a Deus .”
Poliana afirmou que já possui outros cães, mas explicou que eles ficam em um canil grande durante o dia e não costumam circular dentro de casa. Ela também comentou que não tinha mais cachorro pequeno desde duas perdas. Um pet morreu afogado na piscina e o outro desapareceu durante o aniversário da neta Maria Flor no ano passado.
“ A gente não conseguiu achar o paradeiro dele, nem nas câmeras do condomínio ”, lamentou a influenciadora.