O comentarista Bruno Formiga é o mais novo reforço da Globo para o GE TV, projeto esportivo digital que a emissora lançará no YouTube. O comunicador deixa a TNT Sports após 13 anos para integrar a equipe do novo canal.Natural de Fortaleza e com 42 anos, o jornalista era um dos principais nomes da TNT Sports e esteve presente nas transmissões das últimas finais da Liga dos Campeões, principal evento esportivo do portfólio do canal. Reconhecido pelo estilo analítico e direto, construiu sólida carreira como comentarista de futebol internacional.No GE TV, Bruno Formiga se juntará ao narrador Jorge Iggor, também vindo da TNT Sports, e Mariana Spinelli, contratada recentemente após passagem pela ESPN. O projeto terá transmissões ao vivo e programação inédita, buscando disputar espaço com canais esportivos independentes no ambiente digital.
