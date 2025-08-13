Reprodução/Internet Mudança no SBT impulsiona recordes do Jornal Nacional e de Vale Tudo

A alteração na grade do SBT para transmitir uma partida de pouco interesse para o público de São Paulo acabou favorecendo a Globo na noite de terça-feira (12). Com o SBT Brasil encerrado quase meia hora antes do habitual, o Jornal Nacional e a novela Vale Tudo registraram seus melhores desempenhos do ano na capital paulista.

De acordo com dados consolidados obtidos pela coluna, o, comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos, marcou média de 25,3 pontos, com pico de 26,6 às 21h16. O índice superou o recorde anterior de 2025, de 25,2 pontos, registrado em 21 de julho.

Na sequência, a novelacravou média de 25,9 pontos, alcançando a maior audiência da faixa das 21h desde o último capítulo de Renascer, exibido em 6 de setembro de 2024. O melhor minuto da trama foi às 22h, quando atingiu 26,9 pontos.

Parte desse público da Globo veio de telespectadores que assistiriam à novela As Filhas da Senhora Garcia, exibida mais cedo no SBT devido à mudança na programação para o jogo da Sul-Americana com América de Cali contra o Fluminense.