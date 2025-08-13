Viih Tube e Eliezer
Viih Tube, de 24 anos, revelou nesta quarta-feira (13) que não pretende aumentar a família. A influenciadora explicou a decisão após o marido, Eliezer, realizar vasectomia. O casal, que se conheceu após o  Big Brother Brasil, é pai de Lua, 2 anos, e Ravi, 9 meses.

Durante conversa com seguidores, Viih contou que, no passado, havia desejo de ter três filhos. A opinião mudou após vivenciar a rotina com duas crianças pequenas. “ Não. Antes, a gente até queria ter três, mas depois que eu vi a rotina, os cuidados com dois dentro de casa, não deu vontade de ter um terceiro ”, disse.

A ex-BBB afirmou que chegou a cogitar adoção ou nova gravidez, mas desistiu. “ Pode ser que eu mude de ideia daqui a muitos anos, pode, mas pode ser que não. Eu apostaria no não. O Eli acha que ainda vou mudar de ideia. Mas eu realmente acho que não .”

Viih relatou que Eliezer já passou pelo procedimento de vasectomia. A escolha foi motivada por problemas que ela enfrentou com o DIU, usado desde janeiro para evitar gravidez. “ Inclusive, ele fez vasectomia, já fez. Porque o DIU não tá funcionando pra mim ”, disse.

Mesmo com o procedimento, o casal considera que existem alternativas caso decidam ter mais filhos no futuro. “ Temos alguns métodos, caso a gente queira engravidar, que a gente já se precaveu, se preveniu. Mas eu realmente acho que a gente não vai querer mais .”

A influenciadora contou que pretende retirar o DIU por conta de efeitos adversos. “ Ainda estou de DIU, mas logo eu vou tirar. Porque realmente, pra mim, gente, tô menstruando muito. Às vezes vem uma cólica absurda, esquisita, não dá ”, afirmou.

