Instagram Eliezer posta vídeo de Ravi tentando engatinhar aos 7 meses

O influenciador Eliezer publicou nesta quarta-feira (11) um vídeo de Ravi, de 7 meses, tentando engatinhar com a ajuda da irmã Lua, de 2 anos. O bebê, fruto do relacionamento com Viih Tube, encantou seguidores ao se movimentar pela primeira vez.

O momento em família compartilhado no Instagram mostra Ravi sorrindo enquanto Lua incentiva os movimentos no chão da sala.

“ Que lindão, logo vai estar correndo com a Lua ”, comentou um internauta. “ O vídeo mais fofo que vocês vão ver hoje ”, escreveu outro. “ Fico tão feliz de ver esse guerreiro crescendo, saudável, feliz e imensamente amado ”, afirmou um terceiro.

Viih relembra internação de Ravi por alergia alimentar

Em abril, Viih Tube relatou dificuldades enfrentadas por Ravi nos primeiros meses de vida. O bebê foi diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), condição que o levou à internação por mais de 20 dias na UTI.

Segundo a influenciadora, os sintomas começaram ainda nos primeiros dias após o parto, com cólicas fortes, urticária e assaduras persistentes. O diagnóstico só foi fechado após agravamento do quadro clínico.

A alergia causou uma enterocolite que quase perfurou o intestino de Ravi. Após tratamento rigoroso e ajustes na alimentação, a saúde do bebê se estabilizou. Ele ganhou peso e segue em bom desenvolvimento.