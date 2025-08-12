Reprodução Hytalo Santos

O influenciador Hytalo Santos voltou ao centro das atenções após o youtuber Felca divulgar, em 6 de agosto, um vídeo de 50 minutos com denúncias sobre adultização. O material, que já soma mais de 31 milhões de visualizações, cita o paraibano entre os casos investigados pelo Ministério Público da Paraíba desde 2024.

Antes da repercussão causada pelo conteúdo de Felca, Hytalo já tinha acumulado episódios polêmicos que chamaram a atenção nas redes sociais e na imprensa. Entre eles estão um casamento avaliado em R$ 4 milhões, discussões públicas com outros influenciadores e rumores de conflito em baile funk no Rio de Janeiro.

Casamento milionário com convites acompanhados de iPhone

Em 2023, Hytalo se casou com o influenciador Euro em uma cerimônia na Paraíba. O evento ficou conhecido nacionalmente porque cada convite era entregue junto com um iPhone 15 Pro Max.

Apesar do presente de alto valor, estimado em cerca de R$ 10 mil, a festa registrou baixa presença de convidados. “ Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados ”, disse Hytalo na ocasião. “ Chegaram alguns. Mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que gastei, que era para o pôr-do-sol. ”

Segundo o jornal Extra , o custo total do casamento chegou a R$ 4 milhões. Entre os convidados que receberam o presente estava as influenciadoras Camila Loures e Virginia Fonseca, que também não compareceram à celebração.

Rumores de confusão em baile funk na Penha

Ainda em 2024, Hytalo foi citado em rumores sobre um desentendimento com traficantes em um baile funk na comunidade da Penha, no Rio de Janeiro. Segundo o influenciador Renato Ronne, “ Hytalo Santos foi a um baile funk no RJ com sua turma e criou uma confusão com os bandidos do baile. (...) Acabou levando uma grande surra, teve os seus celulares quebrados e ainda recebeu uma ameaça de morte .”

O paraibano negou as informações mais graves. “ Não estou igual todo mundo está achando, não estou em hospital, não estou em UTI, não estou careca, nem fui sequestrado... Muita fake news! ”, afirmou.

Depois, confirmou o desentendimento, mas disse que não sofreu agressões físicas nem ameaças de morte.