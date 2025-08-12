Reprodução/Youtube Felca já ironizou maquiagem de Virginia Fonseca em vídeo

Felipe Bressanim Pereira, 27 anos, conhecido pelo público como Felca, voltou ao centro das atenções na última semana. O youtuber e humorista publicou um vídeo de quase 50 minutos denunciando a chamada “adultização” de crianças e adolescentes na internet. O material, que já ultrapassa 30 milhões de visualizações, cita nomes de influenciadores, incluindo o paraibano Hytalo Santos.

No vídeo, Felca aponta casos de exposição sexualizada de menores em redes sociais, com destaque para a trajetória de Kamyla — ou “Kamylinha” — que, segundo ele, aparece em conteúdos ao lado de Hytalo desde os 12 anos.





Hoje, aos 17, a jovem teria sido colocada em situações com danças sensuais e cenários que remetem ao consumo de álcool, prática que, segundo o criador de conteúdo, seria voltada para atrair um público adulto. Poucas horas após a repercussão, o perfil de Hytalo no Instagram foi desativado.

A trajetória de Felca na internet, no entanto, não começou com denúncias. Ele ganhou projeção nacional em 2023, quando publicou um vídeo testando a base líquida da WePink, marca da influenciadora Virginia Fonseca. A gravação viralizou pela forma bem-humorada com que ele espalhou o produto pelo rosto.

O humorista voltou a interagir com os produtos da empresária em julho de 2024, desta vez experimentando a linha de body splashes que já vinha sendo alvo de críticas pelo odor intenso e relatos de enjoo. Em março deste ano, Felca afirmou em conversa com a influenciadora Gkay que Virginia teria se afastado dele após se sentir incomodada com as brincadeiras.