Reprodução YouTube Sidney Oliveira no SBT

Sidney Oliveira, de 71 anos, foi preso nesta terça-feira (12), após o Ministério Público de São Paulo (MPSP) executar a Operação Ícaro, que visa combater um esquema de corrupção relacionado com auditores fiscais tributários lotados no Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado.



Antes da polêmica envolvendo a prisão, o empresário se destacou no cenário televisivo. Isso porque já apareceu em atrações exibidas na TV aberta em programas de duas emissoras diferentes; relembre:





Sidney já fez participações no "Roda a Roda", game show brasileiro produzido e transmitido pelo SBT, canal fundado por Silvio Santos e administrado pela família Abravanel desde a morte do comunicador, em agosto de 2024.

Na disputa em que os participantes acumulavam prêmios enquanto desvendavam palavras no telão, o empresário da Ultrafarma chegou a dividir a apresentação da atração em 2023. Hoje em dia, quem assume a função de apresentadora do "Roda a Roda" é Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos.





Já em 2017, a empresa de Oliveira foi alvo de um programa solo. Tratava-se de "Sidney Oliveira e Você", cuja duração era de 30 minutos, com exibição na programação da Band, aos domingos A apresentação ficava sob a responsabilidade de Paloma Silva.

Além do SBT e Band, fez aparições em outros canais para divulgar seus produtos, como RedeTV!, TV Gazeta e TV Cultura.





Saiba mais



Sidney Oliveira nasceu em Nova Olímpia, município localizado no interior do Paraná. O empresário entrou no ramo farmacêutico quando ainda era criança, aos 9 anos de idade. Segundo ele, a entrada precoce foi motivada para auxiliar a família no sustento.

Aos 71 anos, Oliveira morava em uma chácara. O imóvel fica em Santa Isabel, em São Paulo, onde a polícia realizou o mandado de prisão temporária. Atualmente, a Ultrafarma, empresa de Sidney, se destaca no e-commerce. Em 2007, chegou a vencer o Prêmio Top of Mind Internet, um dos mais importantes no segmento.