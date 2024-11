Reprodução Gabigol e Manuela Cit





Novo romance? No último domingo (3), antes da partida entre Flamengo e Atlético Mineiro , válida pela Copa do Brasil , o atacante Gabigol viralizou após um vídeo dando um 'beijinho' na bochecha da influenciadora Manuela Cit .

No vídeo, o jogador acena para a mulher, encara uma grande multidão e abraça Manu, que parece também ter se surpreendido com a atitude de Gabigol. Nas redes, fãs do atleta afirmaram que o jogador "está amando" e ligaram o possível novo romance à atuação do atacante na partida, que anotou dois gols na vitória do time carioca por 3 a 1.

Conheça a influenciadora Manuela Cit

A influenciadora fitness que aparece ao lado de Gabigol é Manuela Cit, que possui uma forte presença nas redes sociais, com mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e mais de 1,7 milhão no TikTok. Com apenas 20 anos, Manu, como é conhecida, nasceu em Curitiba, Paraná, e mudou-se para o Rio de Janeiro para cursar Medicina na UFRJ.

Manuela ganhou destaque ao compartilhar sua rotina intensa de exercícios e compromissos diários, que incluía corrida, ciclismo, musculação, ioga e natação, além de suas atividades como influenciadora e estudante. Para dar conta de tudo, acordava diariamente às 4h da manhã, mostrando disciplina e comprometimento.

Em setembro, no entanto, ela anunciou a decisão de abandonar o curso de Medicina após quatro períodos, optando por focar integralmente na carreira de influenciadora e empresária. Apesar de receber críticas por deixar a faculdade, Manu demonstrou estar determinada a seguir seu próprio caminho e expandir sua atuação nas redes.