Reprodução/Instagram Babi Cruz

Babi Cruz, esposa do cantor Arlindo Cruz, recebeu alta hospitalar após enfrentar um episódio de diverticulite, condição que a levou a ser internada na última semana. Ela compartilhou a boa notícia com os seguidores nas redes sociais, mostrando sua saída do hospital e expressando gratidão pelo apoio recebido durante o período de internação.

Com um sorriso no rosto, Babi filmou o momento em que deixava a unidade de saúde, agradecendo a enfermeira que a assistiu com tanto carinho. “Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós… Enfim, pegando o elevador com a minha amiguinha aqui, a enfermeira que cuidou de mim. Obrigada, tá?”, disse, visivelmente aliviada.





Em publicações anteriores, Babi detalhou sua experiência com a diverticulite, explicando a dor intensa que sentiu e os cuidados médicos necessários, como antibióticos e analgésicos. "O pior da crise passou, já estou medicada e bem assistida. A vida é breve, efêmera, e devemos viver com intensidade e responsabilidade", refletiu.

A empresária também usou a oportunidade para dar um conselho aos seus fãs, enfatizando a importância de cuidar da saúde e fazer exames de rotina. "Vamos aproveitar o início do ano para cuidar de quem te ama e de nós mesmos. A saúde importa! Cuidem-se com amor", finalizou.