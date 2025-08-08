Reprodução/Internet Morre Arlindo Cruz, ícone do samba, aos 66 anos no Rio de Janeiro

A família de Arlindo Cruz se manifestou sobre a morte do sambista por meio das redes sociais nesta sexta-feira (08). Na mensagem, a mulher do cantor, Babi Cruz e os filhos Arlindinho e Flora, lamentaram a perda do artista e agradeceram as mensagens de carinho dos fãs.



"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores".

"Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo."

Nos comentários, famosos deixaram mensagens carinhosas. "Vai um Gênio. E um Amigo. Obrigada. ❤️" ,postou a atriz Marisa Orth. " Meus sentimentos ❤️" , lamentou a atriz Leandra Leal. "Sinto muito. Um dos maiores poetas que o Brasil já viu. E um ser humano maravilhoso ♥", escreveu o ator Luis Lobianco.

Arlindo morreu em decorrência de complicações de um AVC que sofreu em 2017. Recentemente, ele enfrentou um quadro de pneumonia e foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. Além disso, tratava as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), sofrido em 2017. O famoso também era traqueostomizado.



