Morre Arlindo Cruz, ícone do samba, aos 66 anos no Rio de Janeiro

O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, aos 66 anos. A informação foi confirmada por sua mulher, Babi Cruz. O artista estava afastado dos palcos desde março de 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em casa.

Na época, ficou quase um ano e meio internado e passou a conviver com sequelas, além de enfrentar diversas internações nos anos seguintes. Nascido em 14 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro, Arlindo Domingos da Cruz Filho se tornou um dos nomes mais importantes do samba brasileiro. Reconhecido não apenas como cantor e compositor, também se destacou como instrumentista, dominando cavaquinho, banjo e violão.

550 músicas gravadas

O primeiro contato com a música veio cedo: ganhou um cavaquinho aos 7 anos e, aos 12, já tocava músicas de ouvido. O aprendizado do violão ocorreu ao lado do irmão, Acyr Marques. Fenômeno da música brasileira, o artista substituiu Jorge Aragão quando ele saiu do Fundo de Quintal. O cantor permaneceu 12 anos na banda e gravou inúmeros sucessos.

Ao longo da carreira, Arlindo Cruz teve mais de 550 músicas gravadas por inúmeros artistas. Nos anos 90, ele se dedicou ainda às eliminatórias de sambas enredos do Império Serrano, sua escola de coração. A primeira vitória do compositor com um enredo na agremiação foi em 1996. Emplacou ainda um samba também no carnaval seguinte, em 1999. Depois, também teve sambas escolhidos em 2001, 2003, 2006 e 2007. Ele foi enredo da escola em 2023.