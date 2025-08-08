Reprodução Família de Arlindo Cruz: quem são esposa e filhos do sambista

O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações de um AVC hemorrágico sofrido em 2017. Ícone do samba e do pagode, o artista fez história no grupo Fundo de Quintal e deixou um repertório que marcou gerações.

A vida pessoal do músico foi lembrada no Brito Podcast , que destacou a relação com a esposa, Babi Cruz, e os filhos Arlindinho e Flora. O casal começou a namorar em 1986 e permaneceu junto por 35 anos.

História da família

Arlindo e Babi oficializaram a união em maio de 2012, em cerimônia com amigos como Alcione, Marcelo D2 e Regina Casé. O casal sempre manteve uma relação pública, aparecendo junto em eventos e dividindo momentos familiares.

Arlindinho seguiu os passos do pai na música, atuando como cantor e compositor. Flora construiu carreira como influenciadora digital, produzindo conteúdos sobre moda plus size e relembrando a trajetória do sambista. Flora foi uma das integrantes da última edição da A Fazenda.

Desde 2017, Arlindo enfrentava sequelas do AVC, realizava alimentação por sonda e tinha traqueostomia. Também foi diagnosticado com doença autoimune, o que exigia cuidados médicos constantes.

Em 2023, o artista passou um mês internado para tratar caxumba bacteriana. No mesmo ano, ficou no CTI por causa de pneumonia.

Entre os destaques da carreira, estão composições para o Império Serrano, participação no Fundo de Quintal e apresentações em programas de TV. Entre os sucessos estão “ O Show Tem Que Continuar ”, “ Saudade Louca ”, “ Meu Lugar ” e “ O Que É o Amor ”.