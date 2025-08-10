Instagram/emiliekyser Emile, Trigg e Brady Kiser.

O marido da influenciadora Emilie Kiser teria feito uma aposta 75 minutos antes do afogamento que matou o filho mais velho do casal. A investigação da Polícia de Chandler, nos Estados Unidos, revelou que Brady Kiser apostou US$ 25 (R$ 136 na cotação atual) na plataforma de apostas esportivas DraftKings, às 17h14, antes do pequeno Trigg Kiser ser visto no lado de fora da casa por uma câmera de segurança. As informações são do New York Post.

Segundo dados recuperados do celular do homem de 28 anos, a aposta foi para o jogador do Celtics, Jayson Tatum, marcar mais de 40 pontos no jogo contra os Knicks. Kiser recebeu um pagamento de US$ 102,50 (R$ 557,6), depois que Tatum marcou 42 pontos na derrota por 121 a 113.

De acordo com o relatório da polícia, Brady estaria supostamente “dividindo sua atenção” entre cuidar dos dois filhos e o quarto jogo das Semifinais da Conferência Leste entre Knicks e Celtics, no momento do afogamento do menino de 3 anos, ocorrido em 12 de maio.

Câmeras de segurança registraram o Trigg brincando em uma cadeira inflável perto da piscina antes de tropeçar e cair na água às 18h32. Kiser só descobriu que o filho estava inconsciente na piscina às 18h39. Trigg foi retirado da água pelo pai, que ligou para a emergência às 18h41.

A criança recebeu os primeiros socorros e foi levada para o Hospital Regional de Chandler, onde foi declarada morta em 18 de maio.

Inconsistências no depoimento do pai

Ainda segundo o relatório da polícia, Brady não teria falado a verdade sobre o tempo que Trigg ficou sozinho no quintal. Através das imagens, a polícia descobriu que a criança ficou brincando sozinha por nove minutos e na água por cerca de sete minutos.

Brady contou à polícia que, na ocasião, estava dentro da casa com o filho recém-nascido do casal. No dia da tragédia, Emilie havia saído com amigas.



