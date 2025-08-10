Sebastião Marinho/ Agência O Globo A atriz e cineasta Norma Bengell

Nome primordial do cinema moderno brasileiro, Norma Bengell (1935-2013) ganhará um musical para chamar de seu. Intitulado Norma Bengell - O Brasil em Revista, o espetáculo com texto e direção de Aimar Labaki chegará ao palco do Teatro do Sesi neste mês de setembro estrelado por Amanda Acosta.



Bengell será a quarta personalidade a quem Acosta dará vida nos palcos na última década. A atriz foi responsável por dar vida a Carmen Miranda (1909-1955) e a Bibi Ferreira (1922-2019) em musicais biográficos que ganharam a cena desde 2017, além de Marilyn Monroe (1926-1962) na comédia Insignificância, de 2024. Pela interpretação em Bibi - Uma vida em Musical, Acosta venceu o Prêmio Bibi Ferreira de melhor atriz.

João Caldas A atriz e cantora Amanda Acosta



O elenco é formado ainda por Letícia Coura, Luciana Carnielli, Luciana Ramanzini, André Hendges, Mauricio Xavier e Paulo Pontes sob a direção musical de Gustavo Kurlat. O espetáculo se propõe a narrar a trajetória controvertida de Bengell no cinema desde sua estreia nas telas no clássico O Homem de Sputnik(1959), passando por obras históricas como O Pagador de Promessas(1962) e, claro, Os Cafajestes(1962), no qual protagonizou o primeiro nu frontal das telonas brasileiras.



Tão polêmica quanto talentosa, Bengell se envolveu em um imbróglio histórico ao tentar produzir, em 1992, uma adaptação cinematográfica do romance O Guarani, de José de Alencar (1829-1877). Com sua produtora, e acumulando também o papel de diretora, a artista teve autorização para captar R$3,9 milhões, mas viu a prestação de contas ser negada pelo Ministério da Cultura ao ser acusada de aplicar notas frias.



Homenageada por sua trajetória no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2011, a atriz teve como último trabalho de destaque a sitcom Toma Lá, Dá Cá, de Miguel Falabella, exibida na Rede Globo entre 2007 e 2009. Bengell deu vida a dona Deise, que, junto a Ladir, personagem de Ítalo Rossi (1931-2011), segue vivendo seu auge nas redes sociais.



