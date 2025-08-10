Rodrigo Goffredo Marina Lima no show Rota 69

A cantora Marina Lima sobe ao palco da Casa Natura, em Pinheiros, nos dias 22 e 23 de agosto para encerrar a turnê de seu show Rota 69, que ganhou a estrada em agosto de 2024 no palco do Teatro I Love PRIO. Com ingressos esgotados, os shows colocam um ponto final no projeto sem um presumível registro.



Ao invés de gravar o espetáculo, a cantora optou por entrar em estúdio para gravar seu primeiro disco de canções inéditas em sete anos. Seu último álbum foi o bom Novas Famílias. Em 2021, Marina chegou a lançar um EP, Motim, com quatro canções inéditas e as participações de Alvin L. e Mano Brown.



A cantora divulgou o registro do primeiro dia de gravações ao lado do produtor Arthur Kunz, do ator Pablo Morais, do pesquisador Renato Gonçalves e da comunicadora Fabiana Kherlakian. Ainda não há data para o lançamento do álbum.



No show Rota 69, além de celebrar seus 69 anos de vida e 45 de carreira, Marina também prestou um tributo a seu irmão e parceiro Antônio Cícero (1945-2024), que saiu de cena após optar por um processo de eutanásia assistida.



Entre os destaques do espetáculo, interpretações de Lunch (Billie Elish), clássico instantâneo do último álbum de Elish, Hit me Hard and Soft(2024), e Bloco do Prazer (Fausto Nilo/ Moraes Moreira), canção imortalizada na voz de Gal Costa (1945-2022) e interpretada em homenagem a Moreira (1947-2020).



As apresentações acontecem às 21h. Os ingressos estão esgotados.



