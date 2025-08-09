Reprodução/Instagram Quem é a apresentadora que saiu do SBT após cinco anos

Após uma trajetória de mais de cinco anos no SBT RS, a apresentadora Brunna Colossi comunicou sua despedida da emissora por meio das redes sociais, em um anúncio marcado por sinceridade e reflexão. Segundo Brunna, a decisão de pedir demissão não foi fácil e exigiu coragem para romper com uma etapa tão significativa da sua carreira.





Em suas palavras, o processo foi feito com calma e muito respeito ao próprio tempo, buscando equilíbrio entre razão e emoção.

“Não é nem um pouco fácil tomar uma decisão como essa: pedir demissão”, admitiu a apresentadora, que também contou ter sentido um frio na barriga durante esse momento, mas que a certeza de que cumpriu seu ciclo na emissora a motivou a seguir em frente.





Brunna destacou que viveu intensamente sua passagem pelo SBT RS, lembrando dos anos recheados de dedicação, aprendizado e sonhos concretizados. Ela agradeceu a emissora pelas oportunidades e pela importância dessa fase para seu crescimento tanto profissional quanto pessoal.

“Vivi tudo o que precisava e podia viver aqui e entendi que era hora de dizer tchau”, explicou.

Sobre seus próximos passos, Brunna Colossi preferiu não entrar em detalhes, mas demonstrou tranquilidade e confiança no que está por vir. A apresentadora reforçou que a decisão foi tomada com a convicção de que tudo acontece no tempo certo e com um propósito maior.

“Concluí esse ciclo com paz. O Deus que me guia preparou tudo, no tempo certo, e entregou mais do que eu poderia imaginar”, declarou.