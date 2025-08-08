Reprodução/Internet SBT demite diretora Carolina Gazal e promove cortes em meio a reestruturação interna

O SBT vive mais um dia de mudanças profundas. Em meio a um processo de reestruturação interna para equilibrar as finanças e melhorar resultados comerciais e de audiência, a emissora demitiu nesta sexta-feira (8) a diretora Carolina Gazal, que estava no canal havia mais de 20 anos. Ela foi a principal responsável pela criação do +SBT, serviço de streaming lançado em agosto de 2023.

Além da saída de, profissionais das áreas de planejamento e produção também foram dispensados. A decisão integra o plano de reorganização liderado por Daniela Beyruti, que recentemente promoveu mudanças na alta gestão.

Fracasso do +SBT

A executiva ocupava, desde outubro do ano passado, a diretoria de produção de conteúdo multiplataforma, respondendo a Leon Abravanel, desligado há dois meses. Sua influência diminuiu com a chegada de Rinaldi Faria, que assumiu no final de julho a superintendência de criação e produção de conteúdo e passou a ter autoridade sobre diferentes áreas, incluindo decisões financeiras e jornalísticas.

Vista por seus colegas como uma profissional competente e dedicada, Carolina foi demitida pelo fracasso do +SBT. A então executiva foi uma das principais defensoras da criação da plataforma, dando fim ao modelo até então bem-sucedido de parceria com o YouTube, em que a emissora aproveitava a estrutura disponibilizada pelo Google e ganhava dinheiro com a monetização daquilo que era publicado nas páginas oficiais da rede. Havia uma expectativa de que o serviço poderia crescer e se tornar competitivo, mas ele se firmou como uma grande máquina de moer dinheiro.